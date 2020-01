Pirmie iespaidi: Mitsubishi Outlander ar hibrīddzinēju

Lai vai kā, rudens pienāca un līdz ar to ieradās arī Outlander PHEV jeb plug-in hybrid electric vehicle versija - automobilis, par kuru daudzi neko nezina, lai gan auto ar šādu nosaukumu Mitsubishi klāstā ir jau kopš 2012.gada. Patiesībā nav pat pārsteigums, jo vizuāli PHEV modeli no Outlander, kuru uz priekšu dzen tikai iekšdedzes dzinējs, atšķirt ir visnotaļ sarežģīti, ja ne neiespējami. Vienīgās atšķirības pazīmes ir atturīga PHEV simbolika uz priekšējiem spārniem zem auto viduslīnijas, atbilstošs uzraksts uz bagāžnieka vāka un aukstā laikā sadedzinātā benzīna dūmu vērpetes, kas te izšauj no izpūtēja, te pazūd.

Citiem vārdiem sakot, ārējā izskata ziņā Outlander PHEV iet tradicionālās piedziņas radinieku pēdās. Ja salīdzina ar pirmās paaudzes Outlander hibrīdu, kurš izskatās kā noglāstīts, noapaļots no visām pusēm un stūriem, jaunais modelis, tāpat kā izmēros mazākie Eclipse Cross un ASX, jau ir ar skaidrākām virsbūves dizaina līnijām. Tāpat modeļa noformējumā tagad ir vairāk hroma - priekšējā bampera apdarē, ap logu rāmjiem, kā arī uz aizmugurējā vāka. Pie tam augstākā aprīkojuma līmeņa - Instyle - automobiļiem radiatora režģa horizontālās lameles klāj melnais hroms. Izskatās vienlaikus gan cēli, gan arī sportiski un pat nedaudz agresīvi.

FOTO: Ingars Tenis, TVNET

Dziļākajā būtībā Outlander PHEV gan nav agresīvs auto. Dinamisks - jā, bet ne agresīvs. Ja tradicionālās piedziņas modelim uzstādīts 2 litru benzīna motors ar 150 zirgspēkiem un iepriekšējās paaudzes PHEV modelī tāda paša tilpuma dzinējs bija papildināts ar diviem elektromotoriem, tad jaunajā PHEV modelī zem priekšējā pārsega jau atrodas efektīvs Atkinsona cikla benzīna motors ar 2,4 litru darba tilpumu. Jaudas gan nav daudz - 135 zirgspēki -, taču to kompensē divi elektromotori, no kuriem viens atrodas turpat pie benzīna motora, bet otrs piedzen aizmugurējos riteņus. Hibrīdsistēmas 224 zirgspēkus un elektromotoru papildus griezes moments nepaliks nepamanīts, jo spītējot salīdzinoši augstajai pašmasai, kas PHEV modeļa gadījumā ir 1880 kilogrami, šo Outlander pat var dēvēt par dinamisku apvidnieku. Un šī ir īpašība, kas lielā mērā saistīta arī ar drošību, jo pie apdzīšanas vairs nav jāminstinās un jānervozē; nospied tikai pedāli un fūre jau ir aiz muguras. Protams, S-AWC (Super All Wheel Control) pilnpiedziņas sistēmai, kam aizmugurējos riteņus piedzen viens no elektromotoriem, būs arī priekšrocības uz ceļa ar pazeminātu saķeri un stājoties pretī slīpumam, kur vienas ass riteņi automobili nespētu uzvilkt.

Būtiski piebilst, ka no 2019.gada 1.janvāra spēkā ir jauna Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanas kārtība un saskaņā ar to Outlander PHEV no maksāšanas ir atbrīvots. Par robežlielumu, no kura gada maksājums ir 12 eiro, noteikti 51 - 95 g CO2/km. Outlander PHEV CO2 izmešu rādītājs savukārt ir 46 g/km.

FOTO: Ingars Tenis, TVNET