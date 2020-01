Pirmie iespaidi: Mitsubishi L200

Mitsubishi gadījumā šāds auto ir L200. Kopš no ražošanas noņemts Pajero (un man prieks, ka pavasarī, kamēr sniegs vēl bija biezā slānī, tomēr izdevās ar šo visurgājēju izbraukt), L200 ir kļuvis par japāņu ražotāja automobili numur viens, ja runājam par veiktspēju apvidū. Tas ir vietās, ko tikai nosacīti var nosaukt par ceļu vai arī kur jebkāda veida seguma nav vispār.

Gadiem ejot, L200 ir apaudzis ar dažādiem tehniskiem labumiem, līdz ar ko tā veiktspēja dažādās dzīves situācijās ir tikai ieguvusi. Kad bija pienācis laiks kārtējo reizi iejusties rūķa - dāvanu piegādātāja ādā un doties pie bērniem Ventspils pusē, grūti iedomāties citu auto, kurā tik ērti varētu adresātam nogādāt ragavas, leļļu mājas un citus lielgabarīta sūtījumus. Vairāk nekā pusotru metru garā, nepilnu pusotru metru platā un gandrīz 50 centimetrus dziļā kravas kaste šādam nolūkam ir kā radīta. Un, ja automobilim papildus uzstādīts slēdzamais pārsegs, vērtīgā krava būs arī drošībā. Vienīgi no stipriem nokrišņiem jāuzmanās, jo tā nav hermētiska. Savukārt, ja kravas kastes iekšpusei ir speciālais pret mehāniskiem bojājumiem īpaši noturīgais pārklājums, tad droši var vest ne tikai dakšas, lāpstas un velosipēdus, bet kaut konteineru ar kubikmetru ūdens, jo ar lokšņu atsperēm apgādātā auto kravnesība ir viena tonna.

Ikdienā es labprātāk priekšroku dotu hečbekam, sedanam, universālim vai neliela izmēra krosoveram. Taču ik reizi, kad mans ceļš krustojas ar tādu automobili kā L200, manī no jauna pamostas pikapu fans. Tad vairs arī nav nozīmes, cik liels ir šis auto (un tāds tas patiešām ir), jo braukt ar to gribas visur - 200 kilometrus pa gludu šoseju, no viena Rīgas gala uz otru vai pa milzīgu smilšu kasti, kur vairums auto nogrimtu jau pirmajos metros.