Francijā turpinās ilgākais transporta nozares streiks 50 gadu laikā

Makrons Jaungada uzrunā solīja, ka neatkāpsies no ieceres reformēt Francijas sarežģīto pensiju sistēmu. Reformu rezultātā vairāku profesiju pārstāvjiem paaugstināsies pensionēšanās vecums.

Ceturtdien būs atcelta apmēram puse ātrvilcienu reisu. Kursēs tikai ceturtdaļa no starppilsētu vilcieniem, puse no piepilsētu vilcieniem un trešdaļa no Parīzes apkaimes reisiem, norādīja nacionālā dzelzceļa kompānija SNCF.