Vīriešu un sieviešu "kastītes" jeb kā atšķiras mūsu prāts

Ja vīrieši apspriež kādu konkrētu jautājumu, tad vienkārši sniedzamies pēc “kastītes”, kurā atrodas visi “dokumenti” par šo jautājumu. Lūk, kāpēc vīrieši apspriežam tikai konkrētus jautājumus: viņi ir ļoti uzmanīgi pret to “kastīšu” saturu, par kurām šobrīd nerunājam.

Lūk, kāpēc sievietes, kā likums, visu atcerās. Tāpēc, ka, ja jūs ņemat jebkuru savas dzīves notikumu un pieslēdzat to emocijām, tas paliek jūsu atmiņā uz mūžiem.

Tā ir mūsu mīļākā “kastīte”. Ja vīrietim ir iespēja to izdarīt, viņš vienmēr no zemapziņas izvelk tieši to. Kas var būt labāks par absolūti tukšām smadzenēm vairāku stundu garumā? Lūk, kāpēc mēs ta mīlam makšķerēt.