Kā plānot laiku, lai tā pietiktu visiem?

Abu partneru ģimenes un skatījums uz ģimeni var būt ļoti dažāds. Tādēļ bieži vien diviem cilvēkiem sanākot kopā rodas jautājumi par to, kā tad būtu pareizāk un labāk, un kā mūsu ģimenē tiks iesaistīti paplašinātās ģimenes locekļi? Abiem partneriem vajadzētu par to runāt un saprast, kā viens to redz un kā otrs to redz, lai nonāktu pie kopēja redzējuma par to, kāda izskatīsies abu partneru kopīgā ģimene.