Rasols vai vinegrets? Kādi salāti atbilst katrai no horoskopa zīmēm?

Mimozas sastāvā ir pagalam parastas, tradicionālas sastāvdaļas - kartupeļi, burkāni, olas un tuncis, taču tās ir sakārtotas tā, it kā tas būtu pasaules smalkākais un gardākais ēdiens. Gluži tāpat arī ģimeniskajiem un jūtīgajiem Vēžiem no pavisam ikdienišķām lietām izdodas radīt ko smalku un pārdomātu.

Tieši tā - Jaunavas zīmē dzimušajiem, gluži tāpat kā grieķu salātiem, nav nepieciešama trekna majonēze vai kāda īpaša forma, lai pierādītu savu. Šajos salātos ir atrodamas tikai svaigas un izteiksmīgas sastāvdaļas, kas ir pašpietiekamas. Vai to pašu nevar teikt arī par Jaunavas zīmē dzimušajiem?

Šis ir tas mistiskais rasols, par kura recepti visi ir kaut mazliet dzirdējuši, taču neviens īsti nesaprot, kā to pagatavot. Svaru zīmes pārstāvji neizceļas ar īpašu ekstravaganci, taču viņi tāpat rada sajūtu, ka ir ļoti īpaši un unikāli, un ar to piesaista apkārtējo uzmanību un labvēlību. Tas, no kā tieši sastāv "īstais rasols", nav nemaz tik svarīgi - galvenais, ka tas rada apbrīnu jebkuru gardēžu kompānijā.