Kas būs aktuāls 2020. gada kāzu kleitu kolekcijās?

Lai panāktu īpaši krāšņu un svinīgu efektu, kā galvenie materiāli jaunās kolekcijas kleitās tiek izmantoti augstvērtīgs tills, šifons, organza, satīns un zīds visdažādākajās to kombinācijās. No labākajiem Turcijas, Japānas un Lielbritānijas saloniem nākušos audumus raksturo nemainīgi augsta kvalitāte, ko vēl vairāk akcentē ar rokām darinātie mežģīņu izšuvumi, kas mērojuši ceļu no Parīzes, Milānas un Korejas kāzu industrijas izstādēm. Kā ierasts, arī šogad zīmola grezno kleitu nosaukumi izvēlēti, iedvesmojoties no visā pasaulē labi zināmiem un skanīgiem daiļā dzimuma pārstāvju vārdiem, kas spilgti izceļ katra tērpa “personību”. Turklāt šīs sezonas jaunums ir arī kleitām pieskaņoti pagarinātā dizaina plīvuri sniegbaltos toņos, kas rotāti ar delikātām mežģīņu aplikācijām.