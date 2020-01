IKEA atsakās no vienreizlietojamajiem plastmasas izstrādājumiem

No 2020. gada janvāra IKEA vairs netiek pārdoti vienreizlietojamie plastmasas izstrādājumi, piemēram, plastmasas salmiņi un maisi. To vietā pircējiem tiek piedāvātas tādas ilgtspējīgas alternatīvas kā salmiņi, kas ražoti no papīra vai bambusa.