Cīņa ar kompleksiem jeb novēlu iemīlēt savas riepiņas!

Sākumā vēroju ar neviltotu uzjautrinājumu, kamēr sapratu, kas notiek patiesībā. Piebildīšu, ka sieviete izskatījās patiešām jauki, to varētu pateikt jebkurš garāmgājējs, kleita sēdēja gluži labi, izcēla visus dabas dotumus.

To labi atpazinu, jo arī pati kādreiz mēdzu izklaidēties tieši tādā pašā veidā, kas saistīts ar nepārliecinātību un kompleksiem par savu ķermeni. Tas, kurš nonācis līdzīgā situācijā, zina, kā tas notiek, – esi iegādājies ko burvīgu, mājās to pielaiko un atzīsti par labu esam, taču, izejot sabiedrībā, tas burvīgais apģērba gabals šķietami saraujas vai pieaug par veselu izmēru, nemitīgi gribas to piekārtot, piemēram, piedurknes, dekoltē vai šķēlumu, jo gluži vienkārši nejūties ērti.