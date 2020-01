Lūdz sākt kriminālvajāšanu pret kuldīdzniekiem par miesas bojājumu nodarīšanu

Pagājušā gada 17.jūlijā VP Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknī tika saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), ka pie mediķiem vērsies sašauts vīrietis.

Šeršņova norādīja, ka VP par notikušo tika sākts kriminālprocess un noskaidrots, ka dienu pirms informācijas saņemšanas vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi. Viņam kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts ar kādu vīrieti, kā rezultātā viņam tika nodarīti miesas bojājumi un cietušā virzienā raidīti vairāki šāvieni no pneimatiskā ieroča. Uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika aizturēts 1989.gadā dzimis vīrietis.

Savukārt pagājušā gada 21.jūlijā VP tika saņemta informācija par to, ka Kuldīgā, Kalna ielā, kādam vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi. VP par notikušo tika sākts kriminālprocess un noskaidrots, ka vīrietis braucis pa Kuldīgu un pamanījis uz ielas konfliktējam personas - vīrieti un sievieti. Pēc Šeršņovas teiktā, vīrietis apturēja automašīnu, izkāpa ārā un vēlējās noskaidrot, kas notiek, jo no malas izskatījies, ka sievietei tiek darīts pāri. Pienākot tuvāk un bilstot dažus vārdus, sekojis sitiens no konfliktā iesaistītā vīrieša puses otram vīrietim pa seju.