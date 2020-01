Digitālais nodoklis Latvijā: tikai laika jautājums

Pēdējos divdesmit gados strauji attīstoties tehnoloģijām mainījās arī mediju lietotāju paradumi. Arvien vairāk cilvēku lieto mobilās ierīces. Tas atstāj arī lielu ietekmi uz reklāmas tirgu. Tieši reklāma ir galvenais plašsaziņas līdzekļu ienākumu avots. Turklāt mēs dzīvojam laikā, kad ir tā dēvēto “digitālo milžu” jeb Google, Facebook u.c. – uzvaras gājiens. Šie uzņēmumi piesaista lielu reklāmas naudu no valstīm, kur nodokļos samaksā nesalīdzināmi maz vai vispār neko.

Lai turpmāk nodrošinātu kvalitatīvu mediju saturu, ir nepieciešami jauni finanšu avoti un tieši digitālais nodoklis ir viens no potenciālajiem.

“Nodokļu teorijā ir tāds princips kā pastāvīgā pārstāvniecība. Pēc būtības ir tā, ka valstij nav tiesību iekasēt nodokli no citas valsts uzņēmuma darbības šajā valstī, kamēr šim uzņēmumam Latvijā nerodas pastāvīgā pārstāvniecība,” pauda Ābele.

Bet, lai ieviestu jebkuru no šiem risinājumiem, ir nepieciešams visu ES valstu atbalsts. Tomēr vairākas valstis ir pret abiem risinājumiem.

Diskusijā skaidri iezīmējās tas, ka politiķi ir noskaņoti vairāk par labu digitālā nodokļa ieviešanai. Piemēram, finanšu ministra Jāņa Reira (JV) padomnieks Ints Dālderis uzskata, ka no digitāliem milžiem ir jāiekasē nodokļi.

“Es domāju, ka šādi digitāli pakalpojumi noteikti tiks aplikti ar nodokli, par to esmu pilnīgi pārliecināts. Es domāju, ka arī politiskajā vidē nav domstarpību, ka tas ir jādara,” pauda Dālderis.

Pagaidām no Eiropas valstīm digitālo nodokli ir ieviesusi Francija. Ar to bija ļoti neapmierinātas Amerikas Savienotās Valstis, kurās bāzējas gandrīz visi no lielajiem tehnoloģiskiem uzņēmumiem. ASV aicināja atcelt vai vismaz atlikt digitālo pakalpojumu nodokļa ieviešanu Francijā, draudot strauji paaugstināt importa tarifus. Beigu beigās valstis tomēr nonāca pie kompromisa.