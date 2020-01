4 iemesli, kāpēc nedoties uz darbu slimam

“Bieži vien slimošana notiek visnepiemērotākajā brīdī, kad darba ir daudz un šķietami nav laika palikt mājās un atpūsties. Tas ir viegli izskaidrojams – imunitāti nelabvēlīgi ietekmē arī cilvēka psiholoģiskais stāvoklis, un stress darbā var būt viens no saslimšanas iemesliem. Lai no tā izvairītos, jau laikus nepieciešams padomāt par savu veselību – ievērot sabalansētu uzturu, izgulēties, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un atrast sev nodarbi, kura palīdz atslābināties, ja darbā un ikdienā novērojams stress. Tāpat vīrusu sezonas laikā svarīgi atcerēties par higiēnu un telpu vēdināšanu,” atgādina farmaceite Mārīte Šukele.

Saaukstēšanos izārstēt ir daudz vieglāk, ja pirmās dienas tiek pavadītas saudzīgā režīmā. Slimošanas laikā organisms jau tā tiek pakļauts lielākai slodzei, un, ja nepieciešams koncentrēties, spēki tiek patērēti dubultā, kā rezultātā organismam nepieciešams ilgāks laiks, lai atgūtos. Lai ātrāk justos labāk, nepieciešams atpūsties un slimošanas laikā uzņemt pietiekami daudz šķidruma, lai izskalotu no organisma vīrusus un to atstātos toksīnus. Var dzert ne tikai ūdeni, bet arī ingvera, upeņu, liepziedu, aveņu lapu tējas. Būtiski papildus uzņemt arī C vitamīnu no 1000 mg līdz 2000 mg lielās devās, jo tas palīdz samazināt slimošanas laiku. Ja temperatūra nav augstāka par 38 °C, temperatūru mazinošus medikamentus lietot nav nepieciešams, jo paaugstināta temperatūra ir organisma aizsargmehānisms pret infekciju.