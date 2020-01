Hiršs norāda, ka to esot ļoti grūti izvērtēt, taču pēdējos trijos gados ir redzams, ka neatkarīgi no Trampa veiktajām darbībām un paustās retorikas viņa atbalsts ASV republikāņu vidū nav mazinājies.

Katrā gadījumā šķiet, ka vairāk esot tādu cilvēku, kurus viņš ir pārliecinājis par savu izlēmību un sekošanu ASV iestrādātajām rīcības tradīcijām un modeļiem – mūsu pilsonis tiek nogalināts un mēs to tā neatstājam, saka Liniņš. To ir vairāk par tiem cilvēkiem, kuri saka, ka šāda darbība bija bezatbildība.

Liniņš norāda, ka versijas šajā gadījumā atšķiroties. Vienkāršākā no tām – Irānas militāristi tajā brīdī bija paaugstinātā kaujas gatavībā un gaidīja iespējamu ASV atbildes triecienu. Savukārt šajā kontekstā varēja gadīties, ka pasažieru lidmašīna tika noturēta par ASV šautu raķeti. Otra versija ir saistīta ar valsts protestētāju apgalvojumiem. Tie ir uzsvēruši, ka šī lidmašīna tika notriekta tāpēc, ka ar šo transporta līdzekli no Irānas mēģinājuši aizbēgt elites pārstāvji, kuri to izvēlējušies pamest grūtā brīdī.

Hiršs norāda, ka Omānas līdzšinējā pieeja uzturēt salīdzinoši neitrālu ārpolitiku reģionā līdz šim ir darbojusies un nav iemesla to neturpināt. Viņš pieļauj, ka Maskata varētu spēlēt lomu saspīlējuma mazināšanā starp ASV un Irānu, taču šeit tāpat būs ļoti daudz atkarīgs no pašreizējā un nākamā ASV prezidenta vēlēšanās ar Irānu runāt. Savukārt Liniņš norāda, ka valsts ārpolitiskās ambīcijas ir bijušas salīdzinoši mazas un nav paredzams to pieaugums nākotnē. Par jauno valdnieku runājot, viņa galvenās rūpes būs ekonomiskā diversifikācija – atkarības mazināšana no naftas un gāzes eksporta. Turklāt viņš ar to esot nodarbojies arī līdz šim.