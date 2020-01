Svētā mierā: Nantē kapelu pārveido par viesnīcu

"Sozo Hotel" četrzvaigžņu viesnīca sastāv no 23 nelieliem apartamentiem, kuros ir kombinēts baznīcas un kapelas 19. gadsimta dizains ar mūsdienu modernismu. Seši no nelielajiem numuriņiem atrodas kapelas augšējā stāvā, kur logu vietā ir krāsainas vitrāžas, bet virs gultām slejas akmens arkas. Savukārt pirmā stāva četras istabiņas ir ierīkotas kapelas daudzstūru vainaga daļā, bet pārējās 11 istabiņas ir izkaisītas abās kapelas pusēs. Viena nakts baznīcā jeb "Sozo" viesnīcā izmaksā sākot no 146 eiro.