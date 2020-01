Vladova un Kleins gāzti no vicemēru amatiem

🔴Ar 30 @RigasDome deputātu atbalstu vicemēra amatu zaudē arī Druvis Kleins. Pret Kleina noņemšanu no amata balsoja 19 deputāti. pic.twitter.com/sMVlacHNPT

Par Vladovas atstādināšanu nobalsoja 31 opozīcijas partiju pārstāvis - deputāti no "Vienotības", "Latvijas attīstībai", Jaunās konservatīvās partijas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), kā arī Neatkarīgo deputātu frakcijas.

Tāpat par Vladovas atstādināšanu balsoja daļa GKR deputātu, kuriem bijis "brīvais balsojums", jo "Saskaņa" neatsauca savus parakstus par mēra Oļega Burova (GKR) noņemšanu no amata. No GKR pret Vladovu nobalsoja Burovs, Ainārs Baštiks, Mihails Gavrilovs un nesen no "Saskaņas" uz GKR pārgājusī Baiba Rozentāle.