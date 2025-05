Ukrainas izlūkdienests ziņo par Krievijas plāniem šonakt iebiedēšanas nolūkos palaist starpkontinentālo raķeti

Saskaņā ar GUR sniegto informāciju raķeti plānots palaist no kompleksa “Yars” pie Svobodny ciemata Sverdlovskas apgabalā, šādu rīkojumu saņēmis Krievijas Stratēģisko raķešu spēku (RVSN) 31. armijas 42. Tagilas divīzijas 433. pulks. No turienes līdz Ukrainas robežai ir aptuveni 2000 kilometru. Tomēr nav informācijas par to, kādā virzienā un uz kādu mērķi tiks izšauta starpkontinentālā raķete.