Pēdējā laikā dažāda veida tirgotāji pārņem savās rokās arī mediju uzņēmumus. To skaitā ir “Teslu” tirgotājs Ilons Masks un veikala “Amazon” īpašnieks Džefs Bezoss. Pirmais iegādājās bijušo "Twitter" (šodien X), pārvēršot to par ziņu mēslu bedri, bet otrs salauza prestižo un kādreiz ietekmīgo avīzi "The Washington Post", pārvēršot to par pērkamas informācijas “ziņojumu dēli”. Komunikācijas zonai ir savi iekšējie noteikumi, kas jāievēro. Ja tos ignorē, tad iestājas satura gangrēna.