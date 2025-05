Amatpersonu deklarācijas Nedaudz sarukuši premjeres Siliņas parlamentārās sekretāres Plokas ienākumi

Ploka pagājušajā gadā 83 293 eiro saņēma darbā Finanšu ministrijā, kur viņa bija parlamentārā sekretāre līdz šā gada martam bija parlamentārā sekretāre. Atalgojums ministrijā, salīdzinot ar 2023.gadu, pērn pieauga par 6,4%. Tāpat 2024.gadā Ploka guva 5400 eiro ienākumos no saimnieciskās darbības un komercdarbības, kurus saņēma no Aleksandra Šatohina. Vēl 3290 eiro viņa guva saimnieciskās darbības un komercdarbības ieņēmumos no Kārļa Šestakovska.