Pētniecisko žurnālistu grupa viņu atrada Minskā. Viņi noskaidroja, ka Maršaleks iepriekšējos gados desmitiem reižu bija devies uz Krieviju, izmantojot viltotas pases. Maršaleks Krievijas uzdevumā Lībijā centies radīt privātu militāru kaujinieku grupējumu, palīdzējis Austrijas galēji labējai politiskajai partijai un pat, iespējams, bijis iesaistīts uzbrukumā bijušajam krievu spiegam Sergejam Skripaļam Lielbritānijas pilsētā Solsberijā. Kā tolaik ziņoja “The Financial Times”, Maršaleka saites ar Krievijas Galveno izlūkošanas pārvaldi (tā tagad pārsaukta par Krievijas armijas ģenerālštāba Galveno pārvaldi) izmeklēja vismaz trīs rietumu valstu specdienesti.

Žurnālisti, kas izgaismoja Maršaleka ciešās un ilgās saites ar krievu specdienestiem, bija arī bulgāru spiegu šūnas mērķi. Viens no viņiem ir Kristo Grozevs, kurš, strādājot "Bellingcat", atklāja Solsberijas uzbrukuma īstenotāju identitātes. Tūristi Boširovs un Petrovs, kas Krievijas TV ekrānos stāstīja, kā devušies uz Solsberiju apbrīnot katedrāļu smailes, ir GRU virznieki Čepiga un Miškins.

Maršaleks burtiski saka, ka viņš personīgi ir pret plānu mani nolaupīt un nogalināt, bet tāda ir instrukcija no FSB, jo “Putins viņu tiešām ienīst”.

Tagad Grozevs strādā izdevumā “The Insider”, kur kopā ar no Krievijas aizbēgušiem žurnālistiem izmeklēja Alekseja Navaļnija slepkavības mēģinājumu un turpināja atmaskot krievu spiegus. Iespējams, tādēļ bulgāru grupai bija uzdevumi sekot arī “The Insider” redaktora Romāna Dobrohotova gaitām. Lidojumā no Budapeštas uz Berlīni viņam blakus sēdējusi Katrina Ivanova - viena no notiesātajām bulgāru spiedzēm. Grupa apspriedusi arī Dobrohotova nolaupīšanu.