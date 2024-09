“Es varu atklāt patiesību, kāpēc man dzīvē nav veicies kā citiem,” saka 42 gadus vecā liepājniece Rita Eglīte, tik atklāti stāstot par savu dzīvi, ka aiz strauji norautā priekškara uznirst visi pagātnes rēgi. Pārāk ilgi viņas dzīves pavadonis bijis kauns - par māti alkoholiķi, par to, ka katrs bērns no sava tēva. Un vēl nodevība, mēģinājums aiziet no dzīves. Rita aizvien mācās piedot un mīlēt bez jebkādiem “bet”. Savā trauslumā viņa atklājas kā stipra sieviete.