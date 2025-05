Katrs piektais pedagogs regulāri izmanto jaunākās tehnoloģijas mācību procesā

Pēc iepazīšanās ar aprakstiem pieauga to pedagogu skaits, kuri sevi uzskata par iesācējiem (no 8,2% uz 12,7%) un izmēģinātājiem (no 29% uz 42,3%). Vienlaikus samazinājās to pedagogu īpatsvars, kuri savas prasmes vērtē kā lietotāji (no 48,1% uz 32,7%), eksperti (no 10,4% uz 9,2%) un līderi (no 3,7% uz 2,5%). Neliels pieaugums novērojams kategorijā "ieviesējs" - no 0,4% uz 0,5%.