Nav laika domāt, ka knapi palikām dzīvi. Jānis un Kristaps par ekspedīcijām uz ledājiem

Un bieži nāk grupas no citām valstīm, paziņo, ka ir “smalki ģeofiziķi” no Norvēģijas, piemēram. Ir pabeigušie “smalkās” universitātes. “Un, kad sāku viņiem stāstīt, kā tas viss strādā, viņi ātri saprot, ka nemaz nezina tik daudz, cik varu viņiem izstāstīt. Un tas nav par to, cik es esmu ģeniāls, bet par to, ka esmu pabeidzis tikai Latvijas izglītības sistēmu. Varam bez problēmām sniegt zināšanas pasaules līmenī, ja vien cilvēks tās ir gatavs ņemt pretī.”