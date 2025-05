Video Burinieks ar mastiem aizķer Bruklinas tiltu Ņujorkā; ir bojāgājušie

Uz kuģa atradās 277 apkalpes locekļi. 19 ievainotie nogādāti slimnīcās, divi no viņiem ir kritiskā stāvoklī.

Meksikas jūras spēku paziņojumā teikts, ka kuģis 6.aprīlī devās ceļā no Akapulko ar misiju "celt jūrniecības garu, stiprināt jūrniecības izglītību un nest Meksikas tautas miera un labas gribas vēstījumu pasaules jūrās un ostās". Buriniekam bija paredzēts piestāt Ņujorkā un pēc tam doties uz Islandi, Lielbritāniju un Spāniju.

Kuģim, kas bija pietauvots netālu no Bruklinas tilta, vajadzēja doties uz dienvidiem, lai atstātu Ņujorkas ostu, bet tā vietā tas acīmredzot devies nepareizajā virzienā, vēsta laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz pilsētas pašvaldības pārstāvi.