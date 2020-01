Eļļu piramīdshēmā "Instagram" tirgo sapni par dzīvi un nepierādītus efektus

To, ka YL ēteriskās eļļas neārstē, nenoliedz arī to izplatītāja Katrīna Mame, kura vienīgā no uzrunātajām atsaucās Re:Check aicinājumam šo izskaidrot. “Diemžēl daudzi ēterisko eļļu izplatītāji neievēro kompānijas noteikumus par to, ka mēs savā komunikācijā nedrīkstam norādīt uz to, ka ēteriskās eļļas ārstē saslimšanas vai var aizvietot medikamentus,” viņa saka. YL esot atsevišķa komanda, kas uzrauga sociālajos tīklos teikto. “Ja netiek ievēroti noteikumi, izplatītājiem var izteikt brīdinājumus. Ja no izplatītāju puses izmaiņu nav, YL ir tiesības šo izplatītāju izslēgt no uzņēmuma,” skaidro eļļu izplatītāja.