Sāncensis Blumbergs aģitē par Trampa atcelšanu no amata

Reklāma tiks demonstrēta 27 no 50 ASV štatiem, tai skaitā štatos, kurus pārstāv republikāņu senatori ar nedrošām politiskām pozīcijām, un būs Blumberga vienīgā reklāma televīzijā tuvāko dienu laikā.

"Senātam ir laiks rīkoties, lai atceltu Trampu no amata; ja viņi nepaveiks savu darbu, tad šajā novembrī to paveiksim mēs," teikts Blumberga paziņojumā šajā reklāmā, kurā izmantots videomateriāls no nesena viņa kampaņas pasākuma.