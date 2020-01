Veselības apdrošināšana – vai ministrija tiešām atgriežas pie iepriekš lemtā?

Ko piedāvā Viņķele?

Pēc vēlēšanām mainoties valdībai, mainījās arī plāni saistībā ar veselības aprūpes reformu. Pērnā gada sākumā koalīcija nolēma atteikties no divu veselības aprūpes grozu idejas, un to spēkā stāšanās tika atlikta līdz 2021.gadam. Tagad Viņķeles vadītā Veselības ministrija virza izmaiņas, kas paredz – sociālās apdrošināšanas iemaksas būs obligāti jāmaksā visiem strādājošajiem. Proti, par 1% tiks palielinātas iemaksas arī mikrouzņēmumu darbiniekiem un citiem mazajā nodokļu režīmā strādājošajiem.

Atšķirībā no Čakšas laikā virzītā, maksājums nebūs brīvprātīgs – tas būs obligāts visiem oficiāli strādājošajiem, arī mikronodokļu režīmā. Otrkārt, nebūs divu grozu – visi saņems vienlīdzīgu pakalpojumu klāstu.

Plānots paplašināt arī to iedzīvotāju loku, kuru veselības apdrošināšanas izmaksas segs valsts. Atbalstu saņems arī cilvēki ar 3. grupas invaliditāti un tie, kas kopj cilvēkus ar 1. un 2. grupas invaliditāti. Tie, kas nesaņem oficiālus ienākumus un tādējādi nemaksā veselības apdrošināšanas iemaksas un nav arī nevienā no valsts apdrošināto iedzīvotāju grupām (piemēram, personas, kuras uztur dzīvesbiedri, vai cilvēki, kas dzīvo no kapitāla ienākumiem), ik gadu saņems rēķinu par apdrošināšanas summu. Paredzēts, ka tā varētu būt apmēram 51 eiro gadā (1% no minimālās algas), taču par to lēmums vēl nav pieņemts.

Taču arī tad, ja šie cilvēki minēto summu nebūs iemaksājuši, viņiem būs tiesības uz visiem pakalpojumiem – to Viņķele norādījusi jau iepriekš, un tas noteikts arī VM tagad sagatavotajā grozījumu projektā Valsts sociālās apdrošināšanas likumā. Par iemaksu parādu iekasēšanu atbildēs Valsts ieņēmumu dienests (VID). Līdz ar to mediķiem nebūs pienākuma pārbaudīt, vai persona maksā nodokļus, kā to paredzēja Čakšas laikā pieņemtā kārtība.

FOTO: Re:baltica

Ko atbildēja Čakša?

Re:Check sazinājās ar Čakšu. Bijušās ministres teiktais liecināja, ka viņa nav detalizēti iepazinusies ar VM jauno piedāvājumu. Čakša pauda pārliecību, ka cilvēki, kas nebūs nodokļa maksātāji, “tāpat paliks ārpus veselības aprūpes pieejamības”. “Bija iedalītas tās grupas, kurām, ja tās neiekļaujas nevienā no valsts apdrošinātajām grupām, ir iespēja ieiet sistēmā. Šobrīd tāda iespēja, cik saprotu, nav,” sacīja politiķe. Arī pēc Re:Check norādes, ka tāda iespēja plānota un pakalpojumus paredzēts nodrošināt visiem, viņa palika pie uzskata, ka būtisku izmaiņu nav.