Finanu ministrija (FM) un valdība savu darbu pabeidza jau vasarā, kad mēs piedāvājām izmaiņas akcīzes [nodoklī]. Šajā situācijā akcīze alkoholam nozīmē ne tikai ieņēmumus no akcīzes alkoholam, bet arī no ļoti daudziem citiem biznesiem. Piemēram, benzīntankos nomaksātā akcīze ir pieckāršojusies, pat desmitkāršojusies, salīdzinot ar to laiku, kad pārrobežu tirdzniecība (domāta Igaunijas un Latvijas pārrobežu tirdzniecība – red.) nebija aktīva. Līdz ar to mēs nevaram vērtēt tikai alkohola ietekmi.