Kaimiņš aicina premjeru izvērtēt KPV LV ministru padomdevēju ietekmi

Nu kārta ir pienākusi vienam no partijas līdzpriekšsēdētājiem un dibinātājam Artusam Kaimiņam. No frakcijas viņš jau ir izslēgts, taču no partijas vismaz pagaidām pats neaiziet un tā vietā rosina biedru balsojumu par “KPV LV” pašlikvidēšanos.