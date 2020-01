Māra Upmane - Hošteine: Uz grābekļa par neprecīzu bio marķējuma atpazīšanu kāpj vēl “puse Baltijas”

Ļoti patīk pirmā bilde. 😅Perfekti raksturo atmosfēru šī rīta Danonki pasākumā. Bildē notikuma četras nopietnākās dāmas. Sirdsmieram varu teikt, es nebiju diskusijā klāt kā eskperts, bet padalījos tik ar saviem augšā kāpieniem un lejā kritieniem labāka uztura meklējumos. Danonki veiktais pētījums gan mani mierina - uz grābekļa par neprecīzu BIO marķējuma atpazīšanu līdz ar mani kāpj vēl “puse Baltijas”, bet iedrošinājumam - pamatlietas nav tik sarežģītas kā likās. Swipe right, lai pārliecinātos, ka tu atpazīsti zaļo ekolapiņu, kas ir Eiropas Savienības īstais ekomarķējums! 🌱 #danonkibio #sadarbība

