Latvija nokomplektējusi nākamo kontingentu pretterorisma operācijai Irākā

NBS komandieris uzsver, ka divi no Latvijas kontingenta karavīriem uz Irāku dosies jau tuvākajā laikā, lai pārņemtu uzdevumu izpildi no Latvijas kontingenta karavīriem. Pārējie kontingenta karavīri uz Irāku dosies, kad Dānijas kontingents atsāks Irākas drošības spēku apmācību. Ministrijā gan nevarēja pateikt, kad Dānija atsāks drošības spēku apmācību.

Latvija ar savu instruktoru kontingentu vēl līdz janvāra sākumam īstenoja Irākas drošības spēku apmācību, pilnībā iekļaujoties Dānijas kontingenta sastāvā, kas izvietots Irākas un ASV kopīgi pārvaldītajā militārajā bāzē. Bāze atrodas 160 kilometrus uz rietumiem no Bagdādes. Līdz janvāra sākumam Irākā uzturējās kopumā seši Latvijas karavīri, taču saasinoties situācijai Irākā, viņi tika pārvietoti uz Kuveitu. Šāds lēmums pieņemts drošības dēļ un to, ka patlaban jebkāda veida Irākas spēku apmācības Irākā uz nezināmu laiku ir pārtrauktas. Četri no Kuveitā pārvietotajiem karavīriem beidzoties rotācijai atgriezās dzimtenē.