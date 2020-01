Pavisam vienkārši par koronavīrusu. Ābeces patiesības

No savas puses varu tikai spekulēt, bet tomēr būtisks ir arguments, ka mirstība no SARS pašlaik ir 5 reizes lielāka nekā no koronavīrusa šobrīd. Pašlaik nav vakcīnas, lai novērstu 2019-nCoV infekciju. Labākais veids, kā novērst infekciju, ir izvairīties no saskares ar šo vīrusu. Jārēķinās, ka būtiskākie vīrusa apkarošanas pasākumi visefektīvāk veicami un tiek veikti pašā slimības perēklī – Ķīnā.