Lai saprastu, par ko es runāju, atliek tikai aplūkot Trampa ierosinātās vienošanās saturu. Pirmkārt, tajā ir teikts, ka Rietumkrastā pagaidām izvietotās ebreju apmetnes un vairākas citas Palestīnas Autoritātē iekļautās teritorijas tiktu pievienotas nākotnes Izraēlas valstij (vienlaicīgi iesaldējot jaunu apmetņu celtniecību). Otrkārt, Jeruzaleme kļūtu par nedalītu Izraēlas galvaspilsētu. Palestīniešiem tiktu atvēlētas teritorijas Jeruzalemes pievārtē – Abu Disa, Kafr Akaba un daļa no Šuafatas. Miera plānā ir teikts, ka Palestīnas Autoritāte tad varētu iesaistīties šo teritoriju pārdēvēšanā par Al Kudsu (vēsturiskais Jeruzalemes nosaukums arābu valodā). Treškārt, tiek noraidītas Palestīnas pretenzijas uz kontroli pār Jeruzalemes galveno svētvietu – Tempļa kalnu. Tas paliks Jordānijas pārziņā. Ceturtkārt, palestīniešu bēgļiem tiek liegta iespēja atgriezties savā dzimtenē un tiesības uz pamesto īpašumu mūsdienu Izraēlas teritorijā. Miljoniem palestīniešu bēgļu, kuri dzīvo ārpus Izraēlas un Palestīnas Autoritātes teritorijām, būs jāgaida līdz Palestīnas izveidei, jāsaņem pilsonība to pašreizējā mītnes zemē vai arī jābūt 1 no 50 000 cilvēkiem, kuri tiks pārvietoti uz Islāma Sadarbības organizācijas dalībvalstīm (tām vēl šim solim ir jāpiekrīt).