Ko vīrietis vēlas saņemt Valentīna dienā? Sievietes: seksu! Tiešām?

Pavisam nesen dāvanā saņēmām spēli „Parunāsim?!” jeb sarunu spēli pārīšiem. Ņemam to līdzi, kad esam ceļā un dodamies garākās pastaigās ar suni, spēlējām to nesteidzīga branča laikā, izklaidējam ar to savus viesus. Cik gan daudz interesanta var uzzināt vienam par otru un arī no otra par sevi, ja uzdod pareizos jautājumus! Jaunatklājumi ir garantēti. Varbūt nāksies otru mazliet iekustināt, bet tas ir tā vērts. Piemēram, viens no jautājumiem ir „Pastāsti, kādu dāvanu Tu vēlies saņemt no manis!” Pajautā to savam mīļajam, un varbūt viņš to jau saņems Valentīndienā.