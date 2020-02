Latgalē un daļā Vidzemes autoceļi sniegoti un apledojuši

Latgalē braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa visiem lielajiem ceļiem, bet Vidzemē - pa Valmieras šoseju no Strenčiem līdz Valkai, pa Vidzemes šoseju no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, pa autoceļu P27, kas savieno Smilteni un Gulbeni, kā arī pa autoceļu P37 posmā no Smiltenes līdz Madonai.