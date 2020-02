2019. gada 18. jūnijā viens no pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem QS World University Rankings publicēja savu gadskārtējo apskatu par pasaules universitātēm. Tajā jau atkal Latvijas universitātes tika novērtētas salīdzinoši vāji. Piemēram, mūsu augstākās izglītības flagmanis – Latvijas Universitāte ir iekļuvusi 801.-1000. vietu grupā. Tāds pats reitings ir piešķirts arī Rīgas Stradiņa universitātei. Savukārt, uzvarētāja ir Rīgas Tehniskā universitāte, kura ir spējusi ierindoties 701.-750. vietu grupā. Citas Latvijas universitātes šajā reitingā nav iekļuvušas.

Atbildi portāls TVNET vaicāja Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas direktoram Jānim Grēviņam. Viņš pauda viedokli, ka spēle augstskolu trīssimtnieka līgā, kurā ietilpst arī Tartu universitāte prasa ļoti fundamentālu un nepārtrauktu stratēģisku attīstību. Mums šī attīstība ejot lēnāk dažādu iemeslu dēļ. Pie šiem iemesliem Grēviņš pieskaita gan naudas līdzekļu trūkumu (valsts izglītībai piešķir ievērojami mazāk naudas uz vienu studentu, nekā citur pasaulē), gan veidu, kā vispār augstākā līmeņa izglītība tiek redzēta. Daudzi programmu kritēriji augstskolām ir tādi paši kā universitātēm, bet universitātēm trūkst naudas un tad to programmas tiek pielīdzinātas augstskolu līmenim.

Zināšanu radīšanas prasība ir tāpēc, ka tā ir viena no mērvienībām kā vērtēt akadēmisko spēku kvalifikāciju,» saka Grēviņš.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvija īsti šādas izglītības iestādes nešķiro, Grēviņš norāda uz izpratnes trūkumu. «Šķirošana prasa dziļi izprastu sapratni par to, kā notiek procesi un kā paskaidrot kas ir augstākas kvalitātes produkts. Turklāt Latvijā ir arī paradums visu darīt ļoti demokrātiski. Bieži vien nauda tiek sadalīta pēc zinātnieku skaita, kas it kā šķiet ļoti godīgi.

Tomēr ja mēs to sadalam pēc galviņām, tad nekas tā arī beigās šeit neiznāk,» norāda Grēviņš. Viņš arī apgalvo, ka tā vien izskatoties, ka valstij nav nedz naudas sadalīšanas stratēģijas, nedz arī profesionalitāte valsts pārvaldē.

Atbildot par Tartu universitātes panākumu atslēgu, Grēviņš apgalvo, ka tai no valdības puses arī ir skaidri nodefinēti uzstādījumi, kuri ir sajēdzīgi pildāmi. Uz šo universitāti attiecas atsevišķs likums, piešķirtais finansējums un pārvaldība. Ja minētā universitāte šos nosacījumus nepildīs, tad tā pati maksās par sekām, apgalvo eksperts.

Neapšaubāmi, ka viens no kritērijiem pēc kuriem starptautiskajā vidē vērtē augstskolas un universitātes ir saistīts arī ar akadēmiskā personāla starptautisko mijiedarbību. Diemžēl šajā sfērā Latvijai arī ir lielas problēmas. Grēviņš apgalvo, ka Latvijā tam gluži vienkārši nav piemērota vide. Latvijas universitātēm nav pietiekami daudz naudas, lai konkurējoši pieteiktos viespasniedzēju pasaules tirgū. Pie mums viss it īpaši strādā uz kontaktiem. «Mācībspēki un zinātnieki pēc būtības ir tādi zinātkāri radījumi un tie parasti atbrauc pie mums trīs reizes. Pirmo reizi mēs viņu varam dabūt tad, ja viņš ir labs draugs kādam, kuru mēs pazīstam. Ja viņš pirmajā reizē sapratīs, ka te ir patīkami, tad viņš var atbraukt arī otro reizi un paņemt līdzi arī sievu. Trešajā reizē viņš var tad atbraukt jau no pienākuma apziņas, taču tad jau viņš vēlēsies pilnu samaksu par savu darbu,» saka direktors.