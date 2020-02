Lai gan kopējā noziedzība mazinās, pieaug izvarošanu un krāpšanu skaits

Pērn būtiski pieaudzis gadījumu skaits, kad personas sauktas pie atbildības par izvairīšanos no alimentu maksāšanas.

No cietsirdības un vardarbības pērn cietuši 105 nepilngadīgie, kas ir par 13 vairāk nekā gadu iepriekš. Neliels samazinājums pērn fiksēts to bērnu vidū, kas cietuši no mantiskiem noziegumiem un nodarījumiem pret dzīvību un veselību, proti, pērn šajos noziegumos cietuši 71 un 67 nepilngadīgie.