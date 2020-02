Izsludina likuma grozījumus, kas paredz piemērot sodus par nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlājiem

Par nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlējam vai viņa radiniekam fiziskai personai piemēros naudas sodu no sešām līdz 140 naudas soda vienībām, amatpersonai - no astoņām līdz 140 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai - no 40 līdz 2800 naudas soda vienībām.