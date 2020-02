Latvijā ik gadu atkritumos nonāk trešdaļa saražotās pārtikas

Kā informēja Rīgas domē, Kaktiņš skaidroja, ka pārtikas produktus izmest atkritumos mēdz vairāk nekā divas trešdaļas jeb 67% Latvijas iedzīvotāju, turklāt šis rādītājs gada laikā pieaudzis par 8%. 20% iedzīvotāju produktus izmet vismaz vienu reizi nedēļā, 5% no visiem aptaujātajiem to dara vairākas reizes nedēļā, savukārt 20% to dara vismaz reizi vai pāris reižu mēnesī.