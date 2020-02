Saeima atbalsta grozījumus tiesvedību ilguma saīsināšanai

Likumā plānots noteikt, ka zvērināts advokāts, uzņemoties sniegt juridisko palīdzību, nedrīkst kavēt lietas vešanu sapratīgos termiņos. Tāpat tiks paredzēts, - ja personai būs vairāki aizstāvji un uz procesuālo darbību nebūs ieradies kāds no viņiem, tas nebūs šķērslis procesuālās darbības veikšanai.

Tāpat plānots noteikt, ka nevarēs pārsūdzēt lēmumu par pieprasījumu no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm par to rīcībā esošajām neizpaužamajām ziņām vai dokumentiem.

Paredzēts arī precizēt, ka sūdzību par tiesneša rīcību varēs iesniegt 10 dienu laikā no faktiskās rīcības konstatācijas dienas. Jau pašlaik likumā ir noteikts, ka sūdzības par tiesneša vai tiesas nolēmumiem var iesniegt 10 dienu laikā no to pieejamības dienas, ja likumā nav paredzēts cits termiņš.