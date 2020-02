Kā īsti darbojas kontracepcijas tabletes?

Sievietes dzīvi un veselību lielā mērā ietekmē hormonu līmenis asinīs. Tie rūpējas arī par to, lai sievietes ķermenis būtu gatavs ieņemt bērniņu. Ja sieviete neplāno grūtniecību, to ir iespējams novērst, lietojot kontracepcijas tabletes.

Ja kontracepcijas tabletes tiek lietotas pareizi, to efektivitāte ir ļoti augsta: – kombinētās kontracepcijas tabletes pasargā no nevēlamas grūtniecības 99,2–99,9% gadījumu. Lai izvairītos no neplānotas grūtniecības, ir svarīgi ievērot tablešu lietošanas instrukciju. Lielākā daļa kontracepcijas tablešu ir jālieto katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Gadījumā, ja to ir aizmirsies izdarīt un nobīde ir pāris stundas, tablete jāiedzer, tiklīdz par to atceras. Pēc tam nākamajā dienā tablete atkal jāiedzer ierastajā laikā. Pāris stundu laika būtiski nemainīs hormonu koncentrāciju sievietes organismā un neietekmēs tablešu efektivitāti. Ja parastais lietošanas intervāls ir pārsniegts vairāk nekā par 12 stundām, kontraceptīvā drošība pazemināsies. Aizmirstā tablete ir jāiedzer nekavējoties. Nākamā jālieto kā parasti, taču tuvākās dienas jāizmanto papildus izsargāšanās metode, piemēram, prezervatīvs. Pēc vairāk nekā 12 stundu pārtraukuma hormonu līmenis ir samazinājies, un pastāv risks iestāties grūtniecībai, tādēļ nepieciešama papildu aizsardzība.