Deputāti pārzīmē Latvijas novadu karti: vai reforma tiks saplosīta?

Vai tiešām likumā vajadzīgi kritēriji novadu veidošanai, ierosinājis apsvērt Saeimas Juridiskais birojs. Viņu ieskatā - novadu robežas būs likuma pielikumā, savukārt pēc kāda principa tie veidoti – likuma anotācijā. Turklāt vairāki no nosacījumiem bijuši vien kā ekonomiski un politiski vērtējami apsvērumi. Deputāti kritērijus no projekta izsvītroja.

“Šobrīd likumprojekta tekstā izšķirošs vienmēr bijis tas, vai un kura pašvaldība ir pieminēta šā likuma pielikumā. Jo tieši tur ir noteiktas pašvaldības. Tāpat arī no šiem kritērijiem nav iespējams secināt nekādu konfigurāciju kartē. Tie kritēriji, kas šobrīd, piemēram, ir iespējama ilgtspējīga teritorijas attīstība - labi, tas var būt kritērijs, bet no šī kritērija noteikti neizriet, ka robežām ir jābūt tādām citādām, tie ir visi politiska rakstura kritēriji un arī kartes zīmējums ir vienmēr bijis un būs politisks,” Saeimas Juridiskā biroja pārstāvis Edvīns Danovskis.

“Līdz ar to šeit arī pacēlās komisijas locekļu starpā diskusijas. Par to, kādā veidā vispār nākotnē vajadzētu noteikt attīstības centrus, varbūt tur arī vajadzētu daudz plānveidīgāk raudzīties uz to, kā valstī tie tiek noteikti, jo šobrīd to paredz NAP process šeit tiek iezīmēti šādi attīstības centri un kādā veidā nākotnē teritorijām tiek attiecīgi nodalīts finansējums,” saka Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājs Artūrs Toms Plešs (A/Par!)