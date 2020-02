Latvijas mediju ētikas padomes pirmā gada darba pieredze

Savā darbībā Padome vadījusies pēc Ētikas kodeksa normām. Kodeksu, kā zināms, veido normu kopums, sakārtots noteiktā sistēmā. Kodeksa jēdziens atgādina morālās regulācijas līdzību ar tiesisko uzraudzību un kontroli. Taču, kaut gan mediju ētika uzskatāma par regulatīvu sistēmu, tā būtiski atšķiras no institucionalizētas stingru sankciju pārpilnās likumu un tiesu sistēmas. Ētikas kodekss un ar to saistīta rīcība zināmā mērā kalpo par uzticamas, informatīvi bagātinošas vides solījumu. Savā darbībā Latvijas Mediju ētikas padome ņēmusi vērā būtiskās atšķirības tiesiskā un ētiskā domāšanas veidā, tā veicinot mediju autonomiju un pašregulāciju. Latvijas Mediju ētikas padome nav sevi uzskatījusi par vēl vienu uzraudzības un kontroles veidojumu jau tā blīvajā līdzīgu varas struktūru vidē. No šādas pašidentifikācijas to atturējis gan Satversmes 100. pants, gan demokrātija. Taču ētika vienmēr kalpojusi par saprātīgas un pilnvērtīgas rīcības projektu un tā jēgas atgādinājumu.