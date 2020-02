Dzīve Baltajā namā - arī tai ir sava garoziņa

Bijušās ASV pirmās lēdijas memuāros aptverta visa viņas dzīve no bērnības Čikāgas Sautsaidā, no kuras cita pēc citas emigrēja baltādaino ģimenes, līdz studijām Prinstonā un Hārvardā un darbam advokātu birojā, slimnīcā un nevalstiskajās organizācijās. Taču viņas pēdējais amats bija pavisam citāds un atšķirībā no iepriekšējiem tam nebija ne darba apraksta, ne algas: viņa bija Savienoto Valstu prezidenta sieva.