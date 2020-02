Strīds par "Černobiļu": rakstniece atbild ar atspoguļojumu neapmierinātajai Ludmilai Ignatenko

Jaunā intervijā portālam "Meduza" Aļeksijeviča atbildējusi uz neapmierinātību , ko pērn pauda Ludmila Ignatenko - prototips vienai no seriāla galvenajām varonēm.

Viena no "Černobiļas" sižeta līnijām atspoguļoja ugunsdzēsēja Vasilija sievas Ludmilas likteni. Vasilijs bija starp pirmajiem ugunsdzēsējiem, kuri atbrauca uz Černobiļas AES pēc 4. kodolreaktora avārijas un saņēma nāvējošu radiācijas devu. Seriālā parādīts, ka Ludmila ar vīru bija līdz pēdējam brīdim, neskatoties uz mediķu aizliegumiem un iebildumiem, jo sieviete tobrīd bija gaidībās.

Ignatenko intervijā raidorganizācijai BBC pērn sūdzējās, ka neesot zinājusi, ka viņas dzīvesstāsts kļūs par tik populāra seriāla neatņemamu sastāvdaļu. Pēc seriāla iznākšanas viņa, nevarot izturēt sev pievērsto uzmanību, no Kijevas pārcēlusies uz laukiem.

"Pati [interviju] neredzēju, bet man to pārstāstīja. Ak kungs, tas ir tik pārsteidzoši!" komentē rakstniece. "Es biju kādā avīzē izlasījusi par mirušu ugunsdzēsēju un ka sieva gribot, lai viņa vārdā nosauc ielu vai piešķir viņam Padomju Savienības varoņa titulu. Atradu viņu, mēs trīs dienas runājām, un viņa bija briesmīgi pateicīga. Un palīdzējām viņai, kā rezultātā viņa vārds tika dots gan ielai, gan skolai. Un vispār attieksme pret ugunsdzēsējiem izmainījās, pateicoties viņas stāstam.

Bet pēc tam... Redzams, ka manu grāmatu varoņiem dažreiz šķiet, ka rakstniece uz viņu rēķina kļuvusi bagāta. Neviens nav gatavs atzīt, ka ar savu stāstu būtu gājis tumsā un neviens to nekad nebūtu dzirdējis. Kaut gan tieši tā arī notiek. Bet šie cilvēki ir tik daudz pārcietuši, nu, kā es varu uz viņiem apvainoties? Vai vēl vairāk - viņus tiesāt?"

"Ko tad viņa darīja līdz avārijai? Dekorēja kūkas. Bet pēc tam nonāca praktiski Šekspīra augstumos! Viņas stāsts atrodams ne tikai slavenā amerikāņu seriālā par Černobiļu. Teju visās filmās un izrādēs, kas balstītas uz "Černobiļa. Lūgšana", kuras tiek izrādītas visā pasaulē, ir izmantots kāds gabaliņš no šī stāsta vai arī tas attēlots visā pilnībā. (..) Bet es neskaidroju attiecības ar saviem varoņiem. Nevaru to atļauties. Varu tikai turpināt savu darbu. Tā, kā es to saprotu," saka Aļeksijeviča.