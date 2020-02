Sergets spriedumu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā nekomentē

Kvjatkovska atzīmēja, ka, ņemot vērā to, ka tiesa vērtēja tieši tos pierādījumus, ko iesniedza prokuratūra, tad tiesa, viņasprāt, izdarīja tādu novērtējumu kādam tam bija jābūt.

Tiesa bija pasludinājusi pārtraukumu un patlaban jau turpina sprieduma lasīšanu. Tiesa medijiem norādīja, ka šobrīd ir nolasīta apmēram trešā daļa no sprieduma.

Pēc pārtraukuma zālē gandrīz neviens no cietušajiem neatgriezās.

Šobrīd tiesa nolasa piešķirtās kaitējuma kompensācijas, no kurām visas tiek piedzītas no Sergeta. Līdz pārtraukumam no Sergeta jau bija nolemts piedzīt apmēram 250 000 eiro kaitējuma kompensācijās.