Vai Gobzemam ir taisnība par krimināllietu novilcināšanu?

Saeima 13. februārī otrajā lasījumā atbalstīja Kriminālprocesa likuma grozījumu projektu, kura viens no mērķiem ir saīsināt tiesvedību ilgumu. Pret vairākiem priekšlikumiem iebilda pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems, cita starpā apgalvojot, ka advokāti nekavē lietu izskatīšanas gaitu.

Gobzems, kurš pats iepriekš bijis advokāts, debatēs uzstājās pret tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu likumā noteikt, ka gadījumos, kad advokāts nevar piedalīties tiesas sēdē, viņš savā vietā nodrošina citu advokātu. Gobzems skaidroja, ka starp advokātu un klientu ir uzticības attiecības, un, nodrošinot citu advokātu, šādas attiecības tiek izbeigtas. Deputāts Andrejs Judins norādīja, ka ļoti bieži ilgā tiesvedība saistīta ar to, “ka advokāts nevar piedalīties procesos, uzņemas pārāk lielu slodzi, slimo, un tā tālāk, un tā tālāk”, savukārt Gobzems to apstrīdēja :

Gobzemam ir taisnība attiecībā uz statistiku. Tāda par krimināllietu izskatīšanas ilguma iemesliem patiesi nav apkopota, Re:Check apliecināja Tieslietu ministrijā. Tajā kopš 2005. gada darbojas darba grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei, kur piedalās tiesneši, advokāti, prokurori, izmeklētāji un citu iestāžu pārstāvji, un priekšlikumi tiek izstrādāti, balstoties uz viņu praksē konstatēto. Kā norādīja TM, Tieslietu padome ir nolēmusi veikt padziļinātu tieši lielo un garo kriminālprocesu analīzi, kas varētu dot “visaptverošu bildi par to, vai un, kur ir vēl palikuši vājie punkti”. Tās rezultāti tiek gaidīti uz rudeni.

Gobzems Saeimas sēdē kā piemēru izmantoja Zolitūdes traģēdijas lietu, kur tiesas procesa ilgumam bijuši citi iemesli. Tomēr fakts, ka statistikas nav un Zolitūdes lietā netika saskatīta apzināta kavēšana, nenozīmē, ka aizstāvība nemēdz novilcināt lietu izskatīšanu, kā to sacīja deputāts. Re:Check apkopoja skaļākos gadījumus, kuros tiesa un prokuratūra atklāti norādījušas uz procesa apzinātu kavēšanu no apsūdzēto puses.

Tikai šogad ar tiesas nolēmumu jeb apsūdzēto piekrišanu sodiem, visticamāk, beigsies Bērnu slimnīcas kukuļošanas lietas iztiesāšana, kas sākās 2013.gadā. Apsūdzību uzturošais prokurors Māris Leja par vienu no iemesliem laikrakstam Latvijas Avīze minēja aizstāvības stratēģiju novilcināt izskatīšanu. Taktika – nepamatots pieteikums prokurora noraidīšanai, pretenzijas pret tulku, neierašanās uz nozīmētajām tiesas sēdēm. Arī tiesā apstiprināts, ka piecas sēdes nenotikušas advokātu neierašanās dēļ. Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers laikrakstam atzinis, ka viens no legālajiem procesa novilcināšanas rīkiem ir tas, ka advokāti rindas kārtībā slimo. “Tomēr ir bijuši gadījumi, kad tiesas uzdod to pārbaudīt un, izrādās, darba nespēja ir nosacīta, pat fiktīva,” teicis Kalnmeiers.