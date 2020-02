Ģenerālprokuratūrai pagaidām nav oficiālas informācijas no Dānijas par Misānes izdošanu Latvijai

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors Aivars Ostapko šorīt Latvijas Radio pastāstīja, ka no rīta ielūkojies elektroniskajos sūtījumos un pārliecinājies, ka oficiāli nekāda informācija nav saņemta, lai arī Misānes pārstāvji ir paziņojuši, ka sievietes uzdošana DĀR īslaicīgi apturēta.

Prokuratūra operatīvi strādājusi un dienas laikā, balstoties uz jauniegūtajiem pierādījumiem, nosūtījusi Eiropas apcietinājuma orderi Dānijai. Latvijas prokuratūra atbildi no Dānijas oficiāli gaida divu nedēļu laikā, tomēr Ostapko cer, ka tas notiks agrāk un lēmums būs labvēlīgs.

Krimināllikuma 168.pants ir par izvairīšanos no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, kas izriet no aizgādības, aprūpes vai saskarsmes tiesībām ar bērnu, kā arī tiesas nolēmuma, kas paredz bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, izpildes vai ļaunprātīgu šāda nolēmuma nepildīšanu, un tas paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Tāpat kriminālprocess sākts par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Savukārt 275.panta otrā daļa paredz, ka par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, to paveikusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, rīcība radījusi būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.