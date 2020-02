Lībijas komandieris draud karot pret Turcijas spēkiem

"Ja sarunās Ženēvā mūsu valstij netiks panākts miers un drošība, ja algotņi neatgriezīsies tur, no kurienes viņi ieradušies, bruņotie spēki izpildīs savu konstitucionālo pienākumu aizsargāt valsti pret osmaņu turku iebrucējiem," Maskavā pēc sarunām ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu sacīja Haftars.

"Kā mēs jau to esam teikuši iepriekš, mūsu pacietībai ir robežas, ņemot vērā regulāros pamiera pārkāpumus no Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdoana un [Tripolē bāzētās valdības] premjerministra [Fajeza as] Sarradža nolīgto grupējumu kaujinieku puses," brīdināja komandieris, pārmetot viņiem, ka netiek pildītas pagājušajā mēnesī samitā Berlīnē paustie solījumi.