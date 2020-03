No revolūcijas medicīnā līdz apsūdzēto solam: Elizabetes Holmsas stāsts

Taču "Edisons" nedarbojās - ar nelielo asins paraugu nepietika, dažādie šķidrumi sajaucās savā starpā, nebija iespējams regulēt temperatūru, problēmām nebija ne gala, ne malas. "Edisons" bieži uzrādīja nepareizus rezultātus. Uzņēmuma inženieri turpināja meklēt citus risinājumus, taču Holmsa atlaida tos darbiniekus, kuri izteica šaubas par līdz šim paveikto vai piedāvāja idejas, kas neatbilda viņas iecerei par viena asins piliena analizēšanu. Par to 2018.gadā CBS raidījumam "60 Minutes" pastāstīja bijušais darbinieks Tailers Šulcs.

Lai arī tehnoloģija nedarbojās, Holmsa turpināja sarunas ar investoriem. Viņa meloja, ka "Theranos" mašīna strādā bez aizķeršanās, un piesaistīja savam uzņēmumam finansējumu vairāku miljardu dolāru apmērā. Viņa neieslīga tehnoloģiskās detaļās, aizbildinoties ar to, ka jauno tehnoloģiju esot jāsargā no plaģiātisma. Ja potenciālie investori vēlējās redzēt "Edisonu" darbībā, Holmsa izdomāja iemeslus, lai grupa uz brīdi pamestu telpu, bet atgriežoties to sagaidītu gatavi analīžu rezultāti.