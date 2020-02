Vai iekšlietu ministra melu detektors nemelos?

Ministra birojā atzīst, ka rezultāts nebūs piesaistīts nekādiem formāliem atlases kritērijiem, kandidātu atbildes nebūs publiski pieejamas, jautājumus sastādīs pats ministrs, turklāt testa neizpildīšanas sekas atkarībā no jautājuma var būt arī izšķirošas. Tādēļ Re:Check skaidroja, vai melu testa rezultāti vispār var palīdzēt noteikt negodprātīgos kandidātus.

Latvijā testa lietošana Valsts policijas darbinieku atlasē ir jaunums. Taču poligrāfu pierādījumu gūšanai izmanto tiesībsargājošajās iestādēs, neskatoties uz pārliecinošu pierādījumu trūkumu par metodes efektivitāti. Poligrāfa tests tiešā veidā nemēra, vai kāds melo. Ar ierīci var izmērīt dažādas fizioloģiskas reakcijas, piemēram, asinsspiedienu, plaukstu svīšanu, elpošanas ātrumu, pulsu. Amerikas Psiholoģijas asociācija (APA) raksta – nav pierādījumu, ka kādas konkrētas fizioloģiskas reakcijas varētu saistīt tikai un vienīgi ar melošanu . Nevainīgs cilvēks var just stresu, atbildot uz jautājumiem, savukārt kāds melis šādā situācijā var justies komfortabli.

Līdz ar to vērtējumi, vai poligrāfs var palīdzēt noteikt patiesību, ir ļoti neviennozīmīgi. Piemēram, Amerikas Poligrāfu asociācija , apkopojot pētījumus, apgalvo, ka ierīce ir efektīva pat 85 – 95% gadījumu atkarībā no tā, vai intervējamo ar precīziem jautājumiem izjautā par kādu konkrētu notikumu, vai arī uzdod vispārīgākus jautājumus. Kritiķi nav tik labvēlīgi.

Zinātnisko pētījumu rezultātus par poligrāfu efektivitāti apokopoja arī ASV Nacionālās zinātnes akadēmija . Pastāv atšķirības rezultātos atkarībā no tā, vai jautājumus uzdod par detaļām , kuras varētu zināt tikai kāds, kurš saistīts ar notikumu, vai arī par vispārīgākiem jautājumiem, kā darba intervijās. Tomēr kopumā pētnieki secināja , ka “teju simtgadi ilguši pētījumi psiholoģijā un fizioloģijā nav radījuši pamatu gaidām, ka poligrāfa testi varētu būt ļoti precīzi”. Arī APA iesaka pret testa rezultātiem izturēties ar skepsi.

Rezultātus ietekmē arī iespēja trenētiem cilvēkiem, kontrolējot savas reakcijas, testu “apmānīt”, noskaidroja zinātnieku grupa no Jūtas universitātes. Apmēram pusi no 120 Soltleiksitijas iedzīvotājiem, kas piedalījās eksperimentā, zinātnieki pēc pusstundu garas instruktāžas spēja sekmīgi iemācīt testu apkrāpt. Testa veicējs lielākoties nespēja atšķirt, kuri dalībnieki lieto metodes testa apmānīšanai, bet kuri to nedara.